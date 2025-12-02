Directorio de Empresas
UserZoom
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

UserZoom Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en UserZoom varía de $115K a $164K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de UserZoom. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$132K - $154K
United States
Rango Común
Rango Posible
$115K$132K$154K$164K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en UserZoom?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en UserZoom in United States está en una compensación total anual de $163,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UserZoom para el puesto de Ventas in United States es $114,800.

Otros Recursos

