U.S Department of State
La compensación total promedio de Asistente Administrativo in Argentina en U.S Department of State varía de ARS 21.98M a ARS 30M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de U.S Department of State. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$17.9K - $21.6K
Argentina
Rango Común
Rango Posible
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en U.S Department of State?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en U.S Department of State in Argentina está en una compensación total anual de ARS 29,999,177. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en U.S Department of State para el puesto de Asistente Administrativo in Argentina es ARS 21,982,155.

