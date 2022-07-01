Uptake Technologies Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Uptake Technologies varía de $127,500 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $210,700 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uptake Technologies. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Científico de Datos
$150K
Ingeniero de Software
$128K
Gerente de Ingeniería de Software
$211K

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Uptake Technologies es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $210,700. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Uptake Technologies es $149,745.

Otros Recursos