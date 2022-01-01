Directorio de Empresas
UPMC
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

UPMC Salarios

El salario de UPMC varía de $75,375 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior a $175,000 para un Actuario en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UPMC. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $93K
Actuario
Median $175K
Contador
$78.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Analista de Negocio
Median $80K
Tecnólogo en Información (TI)
$89.6K
Diseñador de Producto
$121K
Gerente de Diseño de Producto
$134K
Gerente de Producto
$112K
Gerente de Proyecto
$75.4K
Analista de Ciberseguridad
$85.4K
Gerente de Programa Técnico
$102K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en UPMC es Actuario con una compensación total anual de $175,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UPMC es $93,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para UPMC

Empresas Relacionadas

  • Mayo Clinic
  • Healthgrades
  • Penn Medicine
  • Intermountain Healthcare
  • Fresenius
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos