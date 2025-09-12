Directorio de Empresas
UPL
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

UPL Salarios

El salario de UPL varía de $11,285 en compensación total por año para un Ingeniero Químico en el extremo inferior a $106,465 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UPL. Última actualización: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero Químico
$11.3K
Tecnólogo en Información (TI)
$19.7K
Gerente de Producto
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en UPL es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $106,465. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UPL es $19,661.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para UPL

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • DoorDash
  • Intuit
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos