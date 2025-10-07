Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Canada en Upgrade totaliza CA$178K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Upgrade. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por año
CA$178K
Nivel
Senior
Base
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Upgrade?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Upgrade, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Upgrade, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Upgrade in Canada está en una compensación total anual de CA$327,271. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Upgrade para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Canada es CA$177,673.

