La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en University of Michigan varía de $97.8K a $133K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Michigan. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$105K - $127K
United States
Rango Común
Rango Posible
$97.8K$105K$127K$133K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en University of Michigan in United States está en una compensación total anual de $133,400. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Michigan para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $97,750.

