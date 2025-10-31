Directorio de Empresas
University of Maryland
University of Maryland Research Assistant Salarios

El paquete de compensación mediano de Research Assistant in United States en University of Maryland totaliza $33.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de University of Maryland. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Total por año
$33.3K
Nivel
Assistant
Base
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
0 Años
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Research Assistant en University of Maryland in United States está en una compensación total anual de $38,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en University of Maryland para el puesto de Research Assistant in United States es $33,280.

