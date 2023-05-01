Univeris Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Univeris varía de $64,457 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior a $123,804 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Univeris. Última actualización: 9/14/2025

Gerente de Ingeniería de Software
Median $124K
Ingeniero de Software
Median $97.7K
Analista de Ciberseguridad
$64.5K

Arquitecto de Soluciones
$122K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Univeris es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $123,804. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Univeris es $110,031.

Otros Recursos