United Talent Agency Salarios

El salario de United Talent Agency varía de $50,170 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $233,825 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de United Talent Agency . Última actualización: 9/21/2025