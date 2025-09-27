La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Pakistan en United Nations Development Programme varía de PKR 5.09M a PKR 7.26M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de United Nations Development Programme. Última actualización: 9/27/2025
Compensación Total Promedio
Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!