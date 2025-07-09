Uni Cards Salarios

El salario de Uni Cards varía de $28,550 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $67,993 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Uni Cards . Última actualización: 9/21/2025