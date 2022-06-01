Directorio de Empresas
UNFI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

UNFI Salarios

El salario de UNFI varía de $91,540 en compensación total por año para un Analista Financiero en el extremo inferior a $181,300 para un Analista de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de UNFI. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$181K
Analista Financiero
$91.5K
Recursos Humanos
$111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Diseñador de Producto
$106K
Ingeniero de Software
$151K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en UNFI es Analista de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $181,300. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en UNFI es $110,550.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para UNFI

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • DoorDash
  • Stripe
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos