Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Salarios

El salario de Underdog Fantasy varía de $145,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $215,912 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Underdog Fantasy. Última actualización: 10/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $145K
Diseñador de Producto
Median $216K

Diseñador UX

Reclutador
Median $183K

Gerente de Producto
$166K
Gerente de Ingeniería de Software
$169K
¿No encuentras tu puesto?

¿No encuentras tu puesto?


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Underdog Fantasy, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Underdog Fantasy on Diseñador de Producto vuosittaisella kokonaiskorvauksella $215,912. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Underdog Fantasy ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $169,150.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Underdog Fantasy

