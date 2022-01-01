Under Armour Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Under Armour varía de $32,401 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $284,415 para un Diseñador de Moda en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Under Armour. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $128K
Gerente de Producto
Median $96.8K
Gerente de Ciencia de Datos
$240K

Científico de Datos
Median $118K
Diseñador de Moda
$284K
Recursos Humanos
$172K
Tecnólogo de la Información (TI)
$165K
Marketing
$162K
Operaciones de Marketing
$86.2K
Ingeniero Mecánico
$123K
Reclutador
$107K
Ventas
$32.4K
Analista de Ciberseguridad
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$190K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Under Armour is Diseñador de Moda at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,415. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Under Armour is $144,903.

