Uncanny Vision
    Uncanny Vision is an AI-based computer vision startup that focuses on making cameras smarter with real-time, edge-based intelligence for a safer, secure, and more efficient world.

    uncannyvision.com
    Sitio Web
    2012
    Año de Fundación
    120
    Número de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

