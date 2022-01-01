Unacademy Salarios

El salario de Unacademy varía de $7,437 en compensación total por año para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior a $108,771 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Unacademy. Última actualización: 10/12/2025
What do Product Managers even do?
Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Unacademy, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)
Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.