Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salarios

El salario de Ujjivan Small Finance Bank varía de $5,284 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el extremo inferior a $49,563 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ujjivan Small Finance Bank. Última actualización: 9/21/2025

$160K

Operaciones de Servicio al Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquitecto de Soluciones
$49.6K

Preguntas frecuentes

The highest paying role reported at Ujjivan Small Finance Bank is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ujjivan Small Finance Bank is $17,134.

Otros Recursos