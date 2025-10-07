Directorio de Empresas
Twitter
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ingeniero de Software Nivel

Senior SWE

Niveles en Twitter

Comparar Niveles
  1. Software Engineer (SWE)
  2. SWE II
  3. Senior SWE
    4. Mostrar 4 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
$284,333
Salario Base
$172,333
Acciones ()
$91,667
Bono
$20,333

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimos Salarios Reportados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Twitter

Empresas Relacionadas

  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos