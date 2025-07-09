Directorio de Empresas
TripleTen
TripleTen Salarios

El salario de TripleTen varía de $12,936 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $979,200 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TripleTen. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $96K

Ingeniero de Software Full-Stack

Servicio al Cliente
$12.9K
Diseñador Gráfico
$59.2K

Diseñador de Producto
$68.2K
Gerente de Proyecto
$28.9K
Gerente de Ingeniería de Software
$979K
¿No encuentras tu puesto?

¿No encuentras tu puesto?


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en TripleTen es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $979,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripleTen es $63,736.

