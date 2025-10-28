Directorio de Empresas
Trip.com
  Salarios
  Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Trip.com Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in China en Trip.com totaliza CN¥758K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Trip.com. Última actualización: 10/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Total por año
CN¥758K
Nivel
L5
Base
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bono
CN¥121K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Trip.com?
Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Prácticas

Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Trip.com in China está en una compensación total anual de CN¥1,175,529. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Trip.com para el puesto de Gerente de Producto in China es CN¥541,157.

