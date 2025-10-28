Directorio de Empresas
TripAdvisor
  Salarios
  Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

TripAdvisor Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en TripAdvisor varía de $133K por year para SE1 a $321K por year para PSE1. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $251K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de TripAdvisor. Última actualización: 10/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE1
Software Engineer 1(Nivel de Entrada)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En TripAdvisor, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en TripAdvisor in United States está en una compensación total anual de $320,567. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripAdvisor para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $205,000.

