TripActions
TripActions Salarios

El salario de TripActions varía de $74,990 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $227,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TripActions. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Analista de Datos
$84.9K
Científico de Datos
Median $75K
Analista Financiero
$116K

Diseñador de Producto
$108K
Gerente de Producto
Median $227K
Gerente de Proyecto
$129K
Ventas
$84.6K
Ingeniero de Software
Median $220K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en TripActions es Gerente de Producto con una compensación total anual de $227,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TripActions es $111,712.

Otros Recursos