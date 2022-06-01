Directorio de Empresas
TravelPerk
TravelPerk Salarios

El salario de TravelPerk varía de $51,178 en compensación total por año para un Ventas en el extremo inferior a $152,176 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TravelPerk. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Median $82.4K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $152K
Operaciones de Servicio al Cliente
$113K

Recursos Humanos
$86.6K
Ventas
$51.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$97.2K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En TravelPerk, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en TravelPerk es Gerente de Producto con una compensación total anual de $152,176. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en TravelPerk es $91,918.

