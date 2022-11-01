Trafigura Salarios

El salario de Trafigura varía de $27,624 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $437,175 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Trafigura . Última actualización: 10/26/2025