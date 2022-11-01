Directorio de Empresas
Trafigura
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Trafigura Salarios

El salario de Trafigura varía de $27,624 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $437,175 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Trafigura. Última actualización: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analista de Negocios
$76.2K
Científico de Datos
$437K
Recursos Humanos
$27.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ingeniero de Software
$161K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Trafigura es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $437,175. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Trafigura es $118,524.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Trafigura

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Coinbase
  • PayPal
  • Pinterest
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos