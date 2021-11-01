Directorio de Empresas
Toshiba
Toshiba Salarios

El rango de salarios de Toshiba oscila entre $30,845 en compensación total por año para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior y $208,035 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Toshiba. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Científico de Datos
Median $119K
Desarrollo de Negocios
$152K
Ingeniero de Hardware
$43.5K

Ingeniero Mecánico
$115K
Gerente de Programa
$136K
Gerente de Proyecto
$118K
Ventas
$208K
Ingeniero de Software
$38K
Gerente de Ingeniería de Software
$189K
Gerente de Programa Técnico
$30.8K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Toshiba es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $208,035. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Toshiba es $118,139.

