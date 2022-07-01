Directorio de Empresas
Torc Robotics
Torc Robotics Salarios

El rango de salarios de Torc Robotics oscila entre $18,814 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el extremo inferior y $248,352 para un Ingeniero MEP en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Torc Robotics. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $152K

Ingeniero de Aprendizaje Automático

Ingeniero de Software de Producción

Analista de Negocios
$185K
Servicio al Cliente
$51.6K

Analista de Datos
$174K
Ingeniero de Hardware
$18.8K
Ingeniero Mecánico
$186K
Ingeniero MEP
$248K
Gerente de Producto
$237K
Gerente de Ingeniería de Software
$137K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Torc Robotics, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Torc Robotics is Ingeniero MEP at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $248,352. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Torc Robotics is $174,049.

Otros Recursos