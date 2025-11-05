Directorio de Empresas
Tide
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Tide Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in India en Tide varía de ₹4.53M a ₹6.34M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹4.9M - ₹5.7M
India
Rango Común
Rango Posible
₹4.53M₹4.9M₹5.7M₹6.34M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones contribuciones en Tide para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Tide in India está en una compensación total anual de ₹6,337,810. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹4,527,007.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Tide

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos