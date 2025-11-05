Directorio de Empresas
Tide
Tide Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Romania en Tide varía de RON 151K a RON 211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

RON 163K - RON 190K
Romania
Rango Común
Rango Posible
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Tide in Romania está en una compensación total anual de RON 211,271. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Reclutador in Romania es RON 150,908.

Otros Recursos