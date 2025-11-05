Directorio de Empresas
Tide
  • Salarios
  • Operaciones de Marketing

  • Todos los Salarios de Operaciones de Marketing

Tide Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in India en Tide varía de ₹498K a ₹693K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tide. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

₹533K - ₹628K
India
Rango Común
Rango Posible
₹498K₹533K₹628K₹693K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tide, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Tide in India está en una compensación total anual de ₹692,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tide para el puesto de Operaciones de Marketing in India es ₹497,502.

Otros Recursos