Directorio de Empresas
ThyssenKrupp
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

ThyssenKrupp Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Germany en ThyssenKrupp totaliza €91K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThyssenKrupp. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThyssenKrupp
Software Engineer
Essen, NW, Germany
Total por año
€91K
Nivel
L2
Base
€91K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ThyssenKrupp?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en ThyssenKrupp in Germany está en una compensación total anual de €131,526. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThyssenKrupp para el puesto de Ingeniero de Software in Germany es €90,985.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ThyssenKrupp

Empresas Relacionadas

  • Renishaw
  • Crane Co
  • Software
  • SKF
  • Corsair
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos