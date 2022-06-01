Thrive Global Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Thrive Global varía de $126,500 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $418,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior.

Diseñador de Producto
Median $127K

Diseñador UX

Ingeniero de Software
Median $204K
Gerente de Producto
Median $418K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Negocios
$129K
Gerente de Ciencia de Datos
$214K
Gerente de Diseño de Producto
$259K
Reclutador
$219K
Gerente de Ingeniería de Software
$206K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Thrive Global es Gerente de Producto con una compensación total anual de $418,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thrive Global es $209,863.

