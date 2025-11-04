Directorio de Empresas
ThoughtWorks
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

ThoughtWorks Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in India en ThoughtWorks totaliza ₹6.25M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtWorks. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ThoughtWorks
Solution Architect
hidden
Total por año
₹6.25M
Nivel
L5
Base
₹6.25M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp
11+ Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ThoughtWorks?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Arquitecto de Datos

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en ThoughtWorks in India está en una compensación total anual de ₹9,141,590. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtWorks para el puesto de Arquitecto de Soluciones in India es ₹6,247,419.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ThoughtWorks

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • Cognizant
  • FactSet
  • Gartner
  • CSG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos