ThoughtSpot
ThoughtSpot Tecnólogo en Información (TI) Salarios

La compensación total promedio de Tecnólogo en Información (TI) en ThoughtSpot varía de ₹3.64M a ₹4.98M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ThoughtSpot. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹3.94M - ₹4.68M
India
Rango Común
Rango Posible
₹3.64M₹3.94M₹4.68M₹4.98M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ThoughtSpot, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo en Información (TI) en ThoughtSpot está en una compensación total anual de ₹4,979,730. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ThoughtSpot para el puesto de Tecnólogo en Información (TI) es ₹3,637,368.

