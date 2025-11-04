Directorio de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom en Thought Machine totaliza £181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Total por año
£181K
Nivel
M3
Base
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bono
£9.6K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Thought Machine?
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Thought Machine in United Kingdom está en una compensación total anual de £192,195. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thought Machine para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United Kingdom es £142,356.

Otros Recursos