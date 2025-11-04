Directorio de Empresas
Thought Machine
Thought Machine Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United Kingdom en Thought Machine varía de £56.6K a £77.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Thought Machine. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Thought Machine, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Thought Machine in United Kingdom está en una compensación total anual de £77,194. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thought Machine para el puesto de Reclutador in United Kingdom es £56,565.

Otros Recursos