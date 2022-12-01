Directorio de Empresas
Thorogood
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Thorogood Salarios

El salario de Thorogood varía de $13,801 en compensación total por año para un Analista de Datos en el extremo inferior a $51,646 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thorogood. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Datos
Median $13.8K
Ingeniero de Software
Median $38.3K
Científico de Datos
$51.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Programa Técnico
$38.4K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Thorogood es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $51,646. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Thorogood es $38,371.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Thorogood

Empresas Relacionadas

  • Spotify
  • Intuit
  • Stripe
  • Apple
  • Facebook
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos