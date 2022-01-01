Thomson Reuters Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Thomson Reuters varía de $6,509 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $385,000 para un Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Thomson Reuters. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Ingeniero de Software
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Product Manager $102K
Director $169K
Diseñador de Producto
Median $90.3K

Diseñador UX

Científico de Datos
Median $87.1K
Ventas
Median $385K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $233K
Investigador UX
Median $63.7K
Analista de Negocios
Median $102K
Recursos Humanos
Median $372K
Operaciones de Negocio
$159K
Desarrollo de Negocios
$122K
Jefe de Gabinete
$164K
Servicio al Cliente
$6.5K
Analista de Datos
$35.6K
Gerente de Ciencia de Datos
$127K
Analista Financiero
$7.5K
Tecnólogo de la Información (TI)
$16.8K
Legal
$118K
Consultor de Gestión
$96.7K
Marketing
$76.4K
Gerente de Proyecto
$124K
Ingeniero de Ventas
$115K
Analista de Ciberseguridad
$122K
Arquitecto de Soluciones
$122K
Redactor Técnico
$17.5K
Preguntas frecuentes

