Directorio de Empresas
The Trade Desk
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ingeniero de Software Nivel

Staff Software Engineer

Niveles en The Trade Desk

Comparar Niveles
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Mostrar 6 Más Niveles
Promedio Anual Compensación Total
£329,922
Salario Base
£141,658
Acciones ()
£108,423
Bono
£0
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Últimos Salarios Reportados
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para The Trade Desk

Empresas Relacionadas

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos