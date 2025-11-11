Directorio de Empresas
Tesla
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • Germany

Tesla Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en Germany

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Germany en Tesla varía de €79K por year para P2 a €95K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in Germany totaliza €81K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
Associate Engineer(Nivel de Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Tesla in Germany está en una compensación total anual de €112,767. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Germany es €77,914.

