La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Berlin Metropolitan Region en Tesla varía de €79K por year para P2 a €95K por year para P3. El paquete de compensación mediano year in Berlin Metropolitan Region totaliza €81K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono P1 Associate Engineer ( Nivel de Entrada ) € -- € -- € -- € -- P2 Engineer €79K €70.4K €8K €662.1 P3 Senior Engineer €95K €83.1K €11.9K €0 P4 Staff Engineer € -- € -- € -- € -- Ver 2 Más Niveles

Cronograma de Adquisición Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

