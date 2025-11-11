Directorio de Empresas
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Ingeniero de Calidad

  • Greater Austin Area

Tesla Ingeniero de Calidad Salarios en Greater Austin Area

La compensación de Ingeniero de Calidad in Greater Austin Area en Tesla varía de $104K por year para P1 a $185K por year para P3. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tesla. Última actualización: 11/11/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
P1
Associate Engineer
$104K
$97.5K
$6.3K
$0
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$185K
$131K
$53.8K
$0
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 2 Más Niveles
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Tesla, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Calidad en Tesla in Greater Austin Area está en una compensación total anual de $192,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tesla para el puesto de Ingeniero de Calidad in Greater Austin Area es $132,500.

