Tencent Holdings
Tencent Holdings Salarios

El rango de salarios de Tencent Holdings oscila entre $43,084 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $666,650 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tencent Holdings. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Analista de Negocios
$43.1K
Desarrollo de Negocios
$108K
Científico de Datos
$63.5K

Tecnólogo de la Información (TI)
$667K
Legal
$301K
Gerente de Socios
$158K
Gerente de Producto
$55.9K
Ingeniero de Software
$102K
The highest paying role reported at Tencent Holdings is Tecnólogo de la Información (TI) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $666,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tencent Holdings is $104,824.

