Tencent Holdings Salarios

El rango de salarios de Tencent Holdings oscila entre $43,084 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $666,650 para un Tecnólogo de la Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tencent Holdings . Última actualización: 8/16/2025