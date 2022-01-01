Directorio de Empresas
Tenable
Tenable Salarios

El rango de salarios de Tenable oscila entre $43,447 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior y $487,775 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tenable. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Gerente de Producto
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Ingeniero de Software
Median $149K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ventas
Median $170K

Éxito del Cliente
$214K
Científico de Datos
$43.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$83.6K
Operaciones de Marketing
$67.3K
Diseñador de Producto
$127K
Reclutador
$140K
Gerente de Ingeniería de Software
$205K
Arquitecto de Soluciones
$276K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
RSU

En Tenable, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Tenable

