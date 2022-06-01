Directorio de Empresas
Templafy
Templafy Salarios

El rango de salarios de Templafy oscila entre $68,559 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior y $155,775 para un Technical Account Manager en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Templafy. Última actualización: 8/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $85.9K
Gerente de Producto
$106K
Gerente de Proyecto
$70.3K

Reclutador
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Gerente de Programa Técnico
$153K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Templafy es Technical Account Manager at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Templafy es $95,901.

