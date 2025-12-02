La compensación total promedio de Éxito del Cliente in United States en Teladoc Health varía de $91.3K a $128K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025
En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)
