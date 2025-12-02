Teladoc Health Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Servicio al Cliente in United States en Teladoc Health varía de $41.4K a $57.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $44.9K - $54.4K United States Rango Común Rango Posible $41.4K $44.9K $54.4K $57.9K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Servicio al Cliente contribuciones en Teladoc Health para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todos Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Teladoc Health ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Servicio al Cliente ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.