Teladoc Health Salarios

El salario de Teladoc Health varía de $49,670 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $305,000 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Teladoc Health. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informática de la Salud

Gerente de Producto
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gerente de Ingeniería de Software
Median $270K
Diseñador de Producto
Median $163K

Diseñador UX

Arquitecto de Soluciones
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Servicio al Cliente
$49.7K
Éxito del Cliente
$109K
Reclutador
$199K
Ventas
$294K
Gerente de Programa Técnico
$204K
Investigador UX
$206K
Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

