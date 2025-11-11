Directorio de Empresas
Tekion
Tekion Científico de Investigación Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Investigación in India en Tekion totaliza ₹3.77M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹3.77M
Nivel
L3
Base
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Tekion?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Investigación en Tekion in India está en una compensación total anual de ₹3,766,075. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Tekion para el puesto de Científico de Investigación in India es ₹3,753,099.

