La compensación de Diseñador de Producto in Greater Bengaluru en Tekion varía de ₹1.18M por year para L1 a ₹3.93M por year para L4. El paquete de compensación mediano year in Greater Bengaluru totaliza ₹3.81M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/5/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L1 Associate Product Designer ₹1.18M ₹1.18M ₹0 ₹0 L2 Product Designer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Product Designer ₹2.31M ₹2.31M ₹0 ₹0 L4 Staff Product Designer ₹3.93M ₹3.93M ₹0 ₹0 Ver 1 Más Niveles

Cronograma de Adquisición Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquiere en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

